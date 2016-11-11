Ушел из жизни певец и композитор Леонард Коэн

Канадский певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости.
"С величайшей грустью мы сообщаем, что легендарный поэт, композитор и артист Леонард Коэн ушел от нас. Мы потеряли одного из наиболее ценимых и продуктивных визионеров в мире музыки", - говорится в сообщении на Facebook странице исполнителя.
Прощание с певцом состоится в Лос-Анджелесе, о его дате будет объявлено позднее.
Коэн родился в 1934 году в Монреале, а в середине 1960-х годов переехал в США, где началась его карьера музыканта. Он является автором таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long Marianne.
Кроме того, Коэн выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа, которые переведены в том числе и в России.
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