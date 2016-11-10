Книга из одного предложения получила премию в 12 тысяч долларов

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Книга из одного предложения получила премию в 12 тысяч долларов

Изданный на 223 страницах роман полностью состоит из одного длинного предложения.

Роман "Солнечный корсет", написанный ирландцем Майком МакКормеком, получил престижную премию Голдсмитского университета, присуждаемый за новации в литературной форме, сообщает Русская служба BBC.

В романе рассказывается об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых.

Комментируя выбор жюри конкурса, его председатель профессор Блейк Моррисон отметил, что писателю удалось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего человека.

"Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология - лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествования, исполненного лиричной, но крепкой прозой", - прокомментировал судья.

51-летний МакКормек стал третьим за последние три года автором из Ирландии, получившим престижную награду и премию в 10 тысяч фунтов (около 12 500 долларов).

Литературная премия Голдсмитского университета была учреждена в 2013 году. Получающие премию писатели почти всегда получают широкое признание.

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