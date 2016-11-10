Книга из одного предложения получила премию в 12 тысяч долларов

Изданный на 223 страницах роман полностью состоит из одного длинного предложения.
Роман "Солнечный корсет", написанный ирландцем Майком МакКормеком, получил престижную премию
В романе рассказывается об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых.
Комментируя выбор жюри конкурса, его председатель профессор
"Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология - лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествования, исполненного лиричной, но крепкой прозой", - прокомментировал судья.
51-летний МакКормек стал третьим за последние три года автором из Ирландии, получившим престижную награду и премию в 10 тысяч фунтов (около 12 500 долларов).
Литературная премия
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