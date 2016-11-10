Правой рукой Дональда Трампа является его дочь

На данный момент Иванка Трамп занимает должность вице-президент концерна "Trump Entertainment".

Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке.

Иванка привыкла к роскоши и большим деньгам с младенчества. С первых же дней жизни ее окружали самые красивые и дорогие вещи, самые известные и уважаемые люди.

Родители старались воспитывать дочь как настоявшую американку, способную самостоятельно строить свою жизнь. Они не хотели, что бы из неё выросла капризная наследница "папиной империи". Уже в юности девушке внушили то, что она должна зарабатывать деньги сама и не рассчитывать на помощь извне.

Иванка Трамп получила образование в закрытой привилегированной школе. Родители никогда не баловали её деньгами, они только оплачивали счета за учебу.

Поняв, что не нужно ждать финансовой помощи от них Иванка решила попробовать заработать самой. Свой первый гонорар она получила, став моделью.

Иванка Трамп очень красивая девушка с отличной фигурой, поэтому ей было не трудно добиться успеха на модельном поприще. Уже тогда многие начали поговаривать что Иванка, достойное продолжение рода Трампов .

После работы модели Иванка решила попробовать себя в более серьезной профессии.

На тот момент она уже была студенткой экономического факультета Пенсильванского университета . Иванка всегда хорошо училась. Преподаватели ставили ей высший балл не за деньги папы, а за знания и ум.

После окончания университета Иванка устроилась работать в одну из компаний отца. Она начала работать с недвижимостью. Дочь миллиардера постоянно пропадала в командировках. Её приходилось совмещать работу в Нью-Йорке, Сеуле , Торонто и других крупных мировых центрах.

После того как Иванка доказала, что может отлично справляться не только с позированием перед камерой, но и с серьезными деловыми задачами, отец начал доверять ей управление всем своим бизнесом. Иванка начала выступать в роли заместителя Дональда Трампа .

На данный момент Иванка Трамп занимает должность вице-президент концерна " Trump Entertainment ". Её можно назвать правой рукой своего отца.

В последнее время Иванка стала уделять много времени собственному коммерческому проекту. Она организовала ювелирную компанию, и вскоре должна выйти серия престижных украшений под брендом "Ivanka Trump". В основном Иванка ориентируется на богатых людей, способных позволить себя самые дорогие вещи.

Вчера, стало известно, что новым президентом США стал республиканец Дональд Трамп. Он набрал более 270 голосов, необходимых кандидату для победы.