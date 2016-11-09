Трамп пообещал воплотить в жизнь американскую мечту

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Трамп пообещал воплотить в жизнь американскую мечту

В своем первом выступлении после завершения выборов президента США Дональд Трамп пообещал стать президентом для всех американцев.

А также воплотить американскую мечту в жизнь, сообщает Газета.ru

Он заявил о намерении восстановить инфраструктуру США и отрыть миллионы новых рабочих мест.

«Я обещаю, что не подведу вас. Я люблю эту страну», - заявил Трамп.

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