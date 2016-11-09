Трамп пообещал воплотить в жизнь американскую мечту

В своем первом выступлении после завершения выборов президента США Дональд Трамп пообещал стать президентом для всех американцев.
А также воплотить американскую мечту в жизнь, сообщает Газета.ru
Он заявил о намерении восстановить инфраструктуру США и отрыть миллионы новых рабочих мест.
«Я обещаю, что не подведу вас. Я люблю эту страну», - заявил Трамп.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.