Отрыв Трампа от Клинтон превысил полтора миллиона голосов

За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает своего соперника - демократа Хиллари Клинтон - почти на полтора миллиона голосов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные итоги голосования, пишет Лента.
За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов. Республиканец опережает представительницу демократов и по количеству выборщиков - 128 против 97.
Выборы президента США проходят 8 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Процедура их формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация намечена на 20 января, тогда избранный президент США вступит в должность.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.