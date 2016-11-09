Отрыв Трампа от Клинтон превысил полтора миллиона голосов

За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает своего соперника - демократа Хиллари Клинтон - почти на полтора миллиона голосов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные итоги голосования, пишет Лента.

За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов. Республиканец опережает представительницу демократов и по количеству выборщиков - 128 против 97.

Выборы президента США проходят 8 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Процедура их формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация намечена на 20 января, тогда избранный президент США вступит в должность.