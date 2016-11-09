Отрыв Трампа от Клинтон превысил полтора миллиона голосов

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Отрыв Трампа от Клинтон превысил полтора миллиона голосов

За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает своего соперника - демократа Хиллари Клинтон - почти на полтора миллиона голосов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные итоги голосования, пишет Лента.

За Трампа проголосовали больше 18,7 миллионов человек, за Клинтон - немногим более 17 миллионов. Республиканец опережает представительницу демократов и по количеству выборщиков - 128 против 97.

Выборы президента США проходят 8 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Процедура их формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация намечена на 20 января, тогда избранный президент США вступит в должность.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ферзь))) видишь прогнозы экспертов туфта, Трамп будет президентfellowhttp://www.diapazon.kz/world/87438-obezyana-prorok-iz-shanhaya-predskazala-rezultaty-vyborov-v-ssha.html#c190041
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09.11.2016, 09:42
фото пользователя 1870
1870
никогда раньше так не интересовался выборной системой сша. В этот раз кое-что новое открыл для себя. Оказывается, там не запрещено участвовать на выборах избирателю многократно, в каждом штате по новому, успевай только переезжать. Система досрочного голосования называется (в них участвуют до 40 млн человек, или 20% избирателей). Таким образом повышается явка и шансы определенного кандидата. Для интереса позавчера сделал ставку даже. Играет...
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09.11.2016, 10:17
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 говорил раньше еще когда ставки принимались на Трампа с коэфициентом 3,7, не будет Клинтон)) Прогноз Fox News: Трамп выиграл ключевой штат ВисконсинЕсли кандидат-республиканец победит в Висконсине наряду с уже выигранными штатами Огайо, Флорида, Северная Каролина и других, это практически лишит его соперницу шансов на избрание президентом.
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09.11.2016, 11:04
фото пользователя 1870
1870
видел. вчера ферзе говорили. Я уже в августе видел ставки в буках на ПСША. Но тогда не рисковал. 7 числа поймал кэф 3.38, проанализировал прогнозы спецов-политиков и сделал выбор. Не в пользу тетеньки. Хотя у нее шансы были лучше в три раза почти. А щас она в тени пока. Осталось несколько штатов. Подождем. В принципе меня это интересует только в пределах бука.
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09.11.2016, 11:05
фото пользователя taxsist2
taxsist2
09:56Трамп обогнал Клинтон в ПенсильванииСогласно данным местного избиркома США, по итогам обработки 88% бюллетеней, за Трампа отдали голоса 48,31% избирателей, за Клинтон - 48,14%.09:53Республиканец Трамп находится в шаге от победы на выборах президента США
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09.11.2016, 11:05
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Последнее обновление 1 минуту назад
11:06 09.11.2016 вот инфографика в реальном времени https://ria.ru/infografika/20161108/1480826542.html
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09.11.2016, 11:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Лидирует Дональд Трамп — 45% Обработано 79.4% голосов, пока на выборах президента США побеждает Дональд Трамп: 244 против 215 голосов выборщиков
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09.11.2016, 11:07
фото пользователя taxsist2
taxsist2
исход выборов решат выборщики,а не голосование http://www.aif.ru/dontknows/file/kto_takie_vyborshchiki и 79 выборщиков войдут в историю,как предопределившие исход победы. нервы сейчас в обеих командах думаю накалены до предела)))
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09.11.2016, 11:11
фото пользователя 1870
1870
знаем. ему осталось 16 выборщиков набрать
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09.11.2016, 11:10
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