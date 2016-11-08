На «Мисс мира» перепутали флаги стран участниц

Красавица из Кыргызстана на сайте «Мисс мира» выступает под казахстанским флагом.
Организаторы конкурса «Мисс мира» на страничке представления участниц допустили, как минимум, две ошибки.
Во-первых, они написали неправильно фамилию мисс Казахстан Алии Мергембаевой: Aliya MERGEMBAYERA. Предпоследняя буква R вместо V.
Во-вторых, рядом с фото участницы из Кыргызстана Перизат Расулбек кызы размещен флаг Казахстана. Директор компании модельных проектов Таттыбубу Самидин кызы из Кыргызстана сказала агентству Sputnik, что сообщит организаторам об их ошибке.
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