Обезьяна-пророк из Шанхая предсказала результаты выборов в США

В итоге обезьяна отдала предпочтение эксцентричному миллиардеру и даже поцеловала картонного Трампа в губы.

Обезьяна-пророк из Шанхая (Китай) по кличке Геда предсказала результаты президентских выборов в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Channel New Asia.

Геда, одетая в желтую рубашку, выбирала между изображениями кандидатов в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон в натуральную величину. В итоге обезьяна отдала предпочтение эксцентричному миллиардеру и даже поцеловала картонного Трампа в губы.