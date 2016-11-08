Обезьяна-пророк из Шанхая предсказала результаты выборов в США

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Обезьяна-пророк из Шанхая предсказала результаты выборов в США

В итоге обезьяна отдала предпочтение эксцентричному миллиардеру и даже поцеловала картонного Трампа в губы.

Обезьяна-пророк из Шанхая (Китай) по кличке Геда предсказала результаты президентских выборов в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Channel New Asia.

Геда, одетая в желтую рубашку, выбирала между изображениями кандидатов в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон в натуральную величину. В итоге обезьяна отдала предпочтение эксцентричному миллиардеру и даже поцеловала картонного Трампа в губы.

Примат, обитающий в парке Shiyanhu Ecological Tourism, уже не в первый раз предсказывает будущее. Как сообщает Channel New Asia, в начале 2016 года обезьяна заранее определила победителя чемпионата Европы по футболу - Португалию тем, что села около национального португальского флага и стала есть банан. Именно поэтому местные жители прозвали Геду «королем пророков».

Аналогичный прогноз сделал в интервью The Washington Post американский профессор политической истории Аллан Личтмэн, ранее сумевший правильно предсказать исход президентских выборов с 1984 по 2012 годы.

Президентские выборы в США состоятся во вторник, 8 ноября.

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