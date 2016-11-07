В Киеве мужчина на спор перебегал дорогу с 6-летним сыном и погиб

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В Киеве мужчина на спор перебегал дорогу с 6-летним сыном и погиб

Мальчик, возраст которого около шести лет, госпитализирован в критическом состоянии.

В украинской столице на проспекте Генерала Ватутина мужчина погиб на автодороге, когда вместе с сыном на спор перебегал проезжую часть, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 ноября.

«По предварительной информации, отец с мальчиком на спор перебегали дорогу в неустановленном месте, напротив "Скаймола". Увы, от подобных споров отец семейства погиб, а сына с тяжелыми травмами забрали. Их сбили автомобили», - говорится в сообщении.

Отца с ребенком в левом ряду сбил автомобиль Daewoo. «Перелетели через отбойник. Мужчина погиб на месте», - отмечает корреспондент.

Мальчик, возраст которого около шести лет, госпитализирован в критическом состоянии. На месте ДТП приступили к работе оперативно-следственная группа и три патруля полиции.

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