В Киеве мужчина на спор перебегал дорогу с 6-летним сыном и погиб

Мальчик, возраст которого около шести лет, госпитализирован в критическом состоянии.
В украинской столице на проспекте Генерала Ватутина мужчина погиб на автодороге, когда вместе с сыном на спор перебегал проезжую часть, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 ноября.
«По предварительной информации, отец с мальчиком на спор перебегали дорогу в неустановленном месте, напротив "
Отца с ребенком в левом ряду сбил автомобиль
Мальчик, возраст которого около шести лет, госпитализирован в критическом состоянии. На месте ДТП приступили к работе оперативно-следственная группа и три патруля полиции.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.