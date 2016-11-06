Казахстанская модель снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim

Модель Корлан Мади, уроженка Казахстана, снялась в эротической фотосессии для легендарного журнала MAXIM Мексика, сообщает Zakon.kz.

О съемках Корлан Мади рассказала своим подписчикам на странице в соцсети Instagram.

Статья о девушке на днях была опубликована в электронной версии журнала MAXIM Мексика. Она называется «Корлан Мади - казахская королева».

Модель, начинающая актриса и бизнес-вумен Корлан Мади (Рахметова), работая моделью в Риме, параллельно получила мастерскую степень в сфере моды в Университете LUISS Guido Carli.