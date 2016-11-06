Казахстанская модель снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim

Модель Корлан Мади, уроженка Казахстана, снялась в эротической фотосессии для легендарного журнала
О съемках Корлан Мади рассказала своим подписчикам на странице в соцсети Instagram.
Статья о девушке на днях была опубликована в электронной версии журнала MAXIM Мексика. Она называется «Корлан Мади - казахская королева».
Модель, начинающая актриса и бизнес-вумен Корлан Мади (Рахметова), работая моделью в Риме, параллельно получила мастерскую степень в сфере моды в Университете LUISS Guido Carli.
На счету Корлан - фотосессии для известных глянцевых журналов, участие в рекламных кампаниях модных домов Carolina Russo,
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.