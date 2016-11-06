Пять боевиков сбежали из Мосула с казной ИГ

Пять боевиков ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ, деятельность запрещена в Казахстане) сбежали из города Мосул, Ирак, с казной террористической группировки, пишет lenta.ru

По данным собственных источников спутникового телеканала "Ас-Сумария", одним из беглецов был Абу аль-Бара аль-Кахтани, он отвечает в Мосуле за казну ИГ, которая пополняется за счет грабежей. Аль-Кахтани и его подельники похитили несколько миллионов долларов, предназначенных на выплату денег наемникам.

В настоящий момент руководство ИГ принимает все усилия для того, чтобы найти и наказать предателей, им грозит расстрел на месте. Дезертиры могли направиться в Сирию, их видели в городе Телль-Афар, провинция Найнава, расположенном в 60 километрах от сирийской границы.

17 октября началась наземная операция по освобождению Мосула. В ней участвуют правительственный войск подразделения курдов, и Мосул - второй по величине город Ирака с населением 1,3 миллионов человек. Мосул уже более двух лет находится под властью ИГ.