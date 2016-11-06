Мужчина избил битой дилера, втайне поставлявшего его жене наркотики

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Мужчина избил битой дилера, втайне поставлявшего его жене наркотики

Сотрудники полиции арестовали американца, жестоко избившего человека, поставлявшего его жене наркотики. Инцидент произошел в небольшом городке Локбоурни, штат Огайо. Мужчина избил битой дилера за то, что он продавал его жене героин, пишет Recensor.новости.

Эдвин Собони был признан виновным в нападении на поставщика героина его жены. Несмотря на явный состав преступления, мужчина снискал настолько большую поддержку в обществе, что судья вынес ему условный приговор. Судья Чарльз Шнайдер, занимавшийся делом Эдвина, отметил, что он очень часто получает письма в поддержку подсудимых. Но этот случай является уникальным.

Шнайдер занимает должность судьи уже 12 лет, но ни разу за это время его подсудимые не были настолько популярны. Лишь за первый день ареста на веб-сайте диспетчерской было размещено не менее 400 комментариев, выразивших поддержку Эдвину. Мужчина мог провести последующие 8 лет в тюрьме, тем не менее, даже судья вошел в его положение.

Эдвин получал 2 года условно. «Я не поддерживаю того, что сделал Субони, поскольку это был самосуд. Но реакция в обществе говорит сама за себя», — заявил судья. Согласно показаниям свидетелей, Эдвин не раз угрожал поставщику героина, требуя его держаться подальше от дома, в котором он живет со своей женой и четырьмя детьми.

Но все его угрозы не были восприняты всерьез, и женщина втайне продолжала получать наркотики. В конце концов терпение мужчины не выдержало. Он схватил биту в своем гараже, и отправил дилера в реанимацию с проломленным черепом. Адвокат Эдвина пытался доказать, что мужчина защищал свою семью, но присяжные вынесли обвинительный вердикт.

38-летний американец принес в суде свои извинения за то, что совершил. «Мои действия действительно были агрессивными. Мне очень жаль, что я совершил подобный поступок, но я чувствовал, что должен защитить свою семью», — объяснил на суде Эдвин. После суда он признался, что даже и не подозревал о том, насколько его поддержали в обществе. Тем временем, пострадавшего дилера ожидает уголовное разбирательство.

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