Трампа спешно увели со сцены из-за тревоги на митинге в Неваде

В субботу в американском городе Рино (штат Невада) из-за тревоги, спровоцированной в толпе во время митинга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа , охранники спешно вывели политика со сцены. Происшествие на митинге в прямом эфире транслировалось СNN, передает ТАСС.

Двое охранников отреагировали на что-то угрожающее в толпе сторонников республиканца и заслонили политика своими телами. Тревога оказалась ложной.

Как передала телекомпания, сотрудники полицейского спецназа задержали мужчину, который спровоцировал тревогу на митинге. Сцена снималась на камеру очевидцами, на видео никакого оружия в руках задержанного не видно.

Трамп самостоятельно вернулся на сцену и продолжил выступление. В частности, он выступил с отдельным заявлением по поводу инцидента.