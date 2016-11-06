Трампа спешно увели со сцены из-за тревоги на митинге в Неваде

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Трампа спешно увели со сцены из-за тревоги на митинге в Неваде

В субботу в американском городе Рино (штат Невада) из-за тревоги, спровоцированной в толпе во время митинга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, охранники спешно вывели политика со сцены. Происшествие на митинге в прямом эфире транслировалось СNN, передает ТАСС.

Двое охранников отреагировали на что-то угрожающее в толпе сторонников республиканца и заслонили политика своими телами. Тревога оказалась ложной.

Как передала телекомпания, сотрудники полицейского спецназа задержали мужчину, который спровоцировал тревогу на митинге. Сцена снималась на камеру очевидцами, на видео никакого оружия в руках задержанного не видно.

Трамп самостоятельно вернулся на сцену и продолжил выступление. В частности, он выступил с отдельным заявлением по поводу инцидента.

"Я хотел бы поблагодарить Секретную службу США, правоохранительные органы Рино и штата Невада за быструю и профессиональную реакцию. Я также хотел бы поблагодарить тысячи человек, которые присутствовали (в Рино) и продемонстрировали невероятный уровень поддержки. Нас не остановить", - заверил политик.

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