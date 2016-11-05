Президент Болгарии обвинил Россию в попытках расколоть Европу

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Президент Болгарии обвинил Россию в попытках расколоть Европу

Президент Болгарии Росен Плевнелиев уверен, что Россия старается ослабить Европу. Об этом сообщает BBC News.

«То, чего сегодня пытается добиться Россия, — это расколоть Европу и сделать нас зависимыми», — заявил он, добавив при этом, что угроза заключается не в том, что Москва «может ввести танки», а в том, что она может «разделить европейцев». По его словам, сейчас речь не идет о полноценной войне, «где стороны стреляют друг в друга». «Игра господина Путина заключается в том, чтобы сделать другие страны зависимыми», — полагает Плевнелиев.

Для того чтобы расколоть Европу, по мнению болгарского лидера, Москва «поддерживает популистские партии и движения, ведет масштабную пропаганду» и совершает хакерские атаки. Плевнелиев предположил, что Россия может быть причастна к хакерской атаке на сайт Центральной избирательной комиссии Болгарии в прошлом году.

Болгарский лидер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

Подобные заявления Плевнелиев сделал за два дня до президентских выборов, которые пройдут в стране 6 ноября. Росен Плевнелиев, занявший пост главы государства в 2012 году, не баллотируется на второй срок.

Источник: Lenta.ru

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