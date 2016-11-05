Теракт в Турции: 8 погибших и более ста раненых

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Теракт в Турции: 8 погибших и более ста раненых

В Турции, была взорвана автомобильная техника. Теракт произошел в городе Диярбакыр. Изначально сообщалось о 30 жертвах, однако пострадало больше ста человек, восемь граждан расстались с жизнью, среди них два полицейских, пять местных жителей получили различные ранения и сам смертник. Об этом передает Актуальные новости.

Главой было отметено, что теракт был заранее подготовлен и осуществлен запрещенной в РФ турецкой Рабочей партией Курдистана, которая неоднократно пытается обратить на себя внимание органов властей.

Hürriyet Daily News, опираясь на достоверные источники отметили, Рабочая партия взяла на себя всю ответственность за данное деяние и готова нести ответственность. Отметим, что 4 ноября 2016 года, утром на юго-востоке Турции, около штаб-квартиры органов власти, был совершен теракт, в ходе которого взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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