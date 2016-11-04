Стала известна самая процветающая страна в мире

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Стала известна самая процветающая страна в мире

В 2016 году из 149 стран мира самой процветающей стала Новая Зеландия, Казахстан расположился на 82 месте.

К такому выводу пришли в британской организации Legatum Institute, ежегодно составляющей рейтинг Prosperity Index.

Норвегия, в течение семи лет лидировавшая в топ-листе Legatum, опустилась на второе место. Она уступила Новой Зеландии по всем критериям, кроме уровня образования, безопасности и экологии. Третье место заняла Финляндия. Эту страну признали лучшей по эффективности власти, уровню развития демократии и гарантиям верховенства закона.

Швейцария, лидирующая в области образования, заняла четвертое место в рейтинге процветания. За ней следуют Канада, Австралия, Нидерланды, Швеция и Дания. Великобритания, находившаяся год назад на 15-м месте, улучшила свои показатели и теперь замыкает первую десятку.

Казахстан занял 82 место, Россия 95 места, а США 17 место. На последних строчках рейтинга расположились Йемен, Афганистан, и Центрально-африканская Республика.

При составлении рейтинга в Legatum Institute учитывают 104 фактора, характеризующих процветание 149 стран. В их число входят не только валовой национальный продукт на душу населения, уровень занятости и другие экономические показатели, но и количество мобильных телефонов, уровень детской смертности, вера граждан в честность выборов и другие данные, позволяющие судить о ситуации в стране.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
каким боком мы войдем в 50-развитых стран? 
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04.11.2016, 17:12
фото пользователя 1870
1870

Как сообщалось, в начале 2000-х президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил общенациональную задачу - войти в 50 конкурентоспособных стран мира.


«ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – Казахстан поднялся на один пункт, заняв 50-е место в глобальном отчете Всемирного экономического форума 2013-2014гг о конкурентоспособности мировых экономик.

Лидирующие позиции в рейтинге из 148 стран занимают Швейцария (1 место), Сингапур (2 место), Финляндия (3 место) – их позиции остались неизменным по сравнению с прошлым отчетом. У Германии 4 место, США - 5 место, эти страны поднялись на две позиции в рейтинге. Казахстан расположился между Италией (49 место) и Португалией (51 место)».


Наверно это разные диспозиции просто.

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04.11.2016, 17:17
фото пользователя taxsist2
taxsist2
да, разные, но индикаторы в рейтинге развивающихся и процветающих аналогичные  имеются)) по мне лучше бы мы достигли свою позицию по индикаторам свободы слова, защиты прав человека например,чем по уровню цифровизации или количеству мобильных телефонов..
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04.11.2016, 17:21
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