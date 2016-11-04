Стала известна самая процветающая страна в мире

В 2016 году из 149 стран мира самой процветающей стала Новая Зеландия, Казахстан расположился на 82 месте.

К такому выводу пришли в британской организации Legatum Institute, ежегодно составляющей рейтинг Prosperity Index.

Норвегия, в течение семи лет лидировавшая в топ-листе Legatum, опустилась на второе место. Она уступила Новой Зеландии по всем критериям, кроме уровня образования, безопасности и экологии. Третье место заняла Финляндия. Эту страну признали лучшей по эффективности власти, уровню развития демократии и гарантиям верховенства закона.

Швейцария, лидирующая в области образования, заняла четвертое место в рейтинге процветания. За ней следуют Канада, Австралия, Нидерланды, Швеция и Дания. Великобритания, находившаяся год назад на 15-м месте, улучшила свои показатели и теперь замыкает первую десятку.

Казахстан занял 82 место, Россия 95 места, а США 17 место. На последних строчках рейтинга расположились Йемен, Афганистан, и Центрально-африканская Республика.

При составлении рейтинга в Legatum Institute учитывают 104 фактора, характеризующих процветание 149 стран. В их число входят не только валовой национальный продукт на душу населения, уровень занятости и другие экономические показатели, но и количество мобильных телефонов, уровень детской смертности, вера граждан в честность выборов и другие данные, позволяющие судить о ситуации в стране.