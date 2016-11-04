Отношения между 15-летней девочкой и ее 48-летним дядей разрешил суд в Германии

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Отношения между 15-летней девочкой и ее 48-летним дядей разрешил суд в Германии

Жозефина сбежала со своим дядей в возрасте 14 лет.

В Германии суд постановил, что родители 15-летней девочки не могут помешать ее сексуальным отношениям с ее 47-летним дядей, сообщает Telegraph.

Жозефина сбежала со своим дядей в возрасте 14 лет. Другие данные о личности девушки засекречены из-за немецких законов о конфиденциальности.

Пара была обнаружена на юге Франции.

Родители девочки подали иск в суд, чтобы ей запретили контактировать со своим дядей, поскольку он поставил ее благополучие под угрозу.

Но подросток успешно оспорила заявление. Суд постановил, что, поскольку она старше 14 лет, ее собственные желания должны быть приняты во внимание.

По словам судьи, Жозефина рисковала получить "серьезный ущерб в ее социально-эмоциональном и умственном развитии", если бы ей запретили контактировать с дядей. Он добавил, что решение никоим образом не одобряет эти отношения.

"Отношения могут быть социально нежелательными и неприемлемыми, но они не попадают по юрисдикцию уголовного права, и категорически не запрещены", - заявили в суде.

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