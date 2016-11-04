На юго-востоке Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления безопасности в г. Диярбакыр. СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.

Мощный взрыв прогремел в пятницу неподалеку от бывшей штаб-квартиры полиции в центральном районе турецкого города Диярбакыра на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, инцидент произошел около 08:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности и врачи скорой помощи.

СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.