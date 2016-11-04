На юго-востоке Турции прогремел взрыв

Автор:
На юго-востоке Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления безопасности в г. Диярбакыр. СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.

Мощный взрыв прогремел в пятницу неподалеку от бывшей штаб-квартиры полиции в центральном районе турецкого города Диярбакыра на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, инцидент произошел около 08:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности и врачи скорой помощи.

СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.

Ранее в Диярбакыре подобные акции осуществляли члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.10.2016, 17:46
  
Казахстанских туристов просят избегать мест массового скопления людей в Турции
25.10.2016, 15:37
  
В Анталье произошел мощный взрыв
23.10.2016, 13:38
  
В Рязани при взрыве газа в жилом доме пострадали 16 человек
19.10.2016, 14:35
  
Смертник подорвал себя в госпитале Калифорнии
15.10.2016, 10:15
  
В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб человек
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Отношения между 15-летней девочкой и ее 48-летним дядей разрешил суд в Германии
Звездопад и суперлуние земляне увидят в ноябре
Дети не хотят жить с Анджелиной Джоли
Окончательное решение суда по делу Акжаркын Турлыбай вынесут в начале 2017 года
Автобус на полном ходу сбил 12 человек ​в Таиланде
Акжаркын Турлыбай расплакалась в суде 1
В Китае начался процесс над Акжаркын Турлыбай
Американка судится с казино за отказ выплатить крупный джек-пот
Казахстан будет добиваться выдачи Акжаркын Турлыбай
Мужчина въехал на экскаваторе в здание прокуратуры, пытаясь убить подругу президента Южной Кореи