На юго-востоке Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел перед зданием управления безопасности в г. Диярбакыр. СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.
Мощный взрыв прогремел в пятницу неподалеку от бывшей штаб-квартиры полиции в центральном районе турецкого города Диярбакыра на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал NTV.
По его данным, инцидент произошел около 08:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности и врачи скорой помощи.
СМИ сообщили об одном погибшем и 30 раненых.
Ранее в Диярбакыре подобные акции осуществляли члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.