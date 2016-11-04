Звездопад и суперлуние земляне увидят в ноябре

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Звездопад и суперлуние земляне увидят в ноябре

Луна будет находиться на самом близком с 1948 года расстоянии от Земли.

Суперлуние и два метеорных потока смогут наблюдать в течение ноября жители северного полушария, сообщает журнал National Geographic.

Первый "звездный дождь" ожидается в ночь на 11 ноября: в атмосферу будут входить на высокой скорости Тауриды, частицы метеорного потока с радиантом в созвездии Тельца. Этот поток связан с кометой Энке - короткопериодической кометой, обращающейся вокруг Солнца за 3,3 года.

На 14 ноября приходится суперлуние - астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли, расстояние между которыми меняется от 357 до 406 тыс. км. При суперлунии видимый диск нашего небесного спутника становится более крупным, чем обычно.

"В ноябре Луна будет находиться на самом близком с 1948 года расстоянии от Земли и ее диск будет казаться особенно большим", - отметил журнал. На следующую ночь Луна будет находиться рядом с самой яркой звездой созвездия Тельца - красным гигантом Альдебараном, находящимся в 67 световых годах от нашей Солнечной системы.

В эту ночь Альдебаран скроется за лунным диском и наилучшим районом для наблюдения за этим событием станет Центральная Азия. 16 ноября в небе вновь можно будет наблюдать "падающие звезды" - следы входа в плотные слои атмосферы частиц метеорного потока Леониды с радиантом в созвездии Льва.

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