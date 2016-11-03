Окончательное решение суда по делу Акжаркын Турлыбай вынесут в начале 2017 года

Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин).

В Китае состоялось судебное заседание по делу Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в крупной контрабанде наркотиков.

Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию , чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

6 мая 2016 года Апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ( ЦАРИКЦ ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.

Вчера прошло заседание суда первой инстанции. В нем приняли участие два адвоката Акжаркын Турлыбай и защитник из Казахстана. На заседании был переводчик, услугами которого воспользоваться так и не пришлось. На все вопросы о случившемся Акжаркын отвечала сама.

Хуан Янтиан, переводчик:

- Акжаркын захотела защищать себя самостоятельно. Она очень хорошо говорит на китайском, практически без акцента.

Но окончательного решения суд так и не вынес, отложив его на более поздний срок. Возможно, что еще одно судебное заседание пройдет в начале следующего года. Сейчас между Казахстаном и Китаем есть соглашение о взаимном обмене осужденных граждан.

- Возможна ли экстрадиция Акжаркын Турлыбай в Казахстан на основании данного документа?

Болат Сырлыбаев, руководитель консульской службы РК в КНР:

- Да, это возможно. Но только после вынесения такого решения китайским судом. Как вы сегодня видели, принятие окончательного решения было отложено на потом.

- Сколько граждан Казахстана было экстрадировано из Китая на родину на основании этого документа?

- На основании соглашения, подписанного между государствами в 2015 году, в Казахстан было возвращено 12 граждан.

Фын Чжицзиянь, адвокат А.Турлыбай:

- На этот раз мы представили председателю суда факты, доказывающие невиновность Акжаркын и участие в деле африканского парня. Мы стараемся добиться ее оправдания. Прошло уже несколько заседаний суда, и сейчас мы видим результаты проделанной работы.

Мы надеемся, что суд Китая вынесет справедливое решение в отношении Акжаркын.

В конце заседания Акжаркын прослушала аудиосообщение, переданное ее семьей. Окончательное свое решение суд может огласить уже в начале следующего года.