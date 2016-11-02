Автобус на полном ходу сбил 12 человек ​в Таиланде

По данному факту ведется следствие.
Не менее 12 человек получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции
По данным правоохранительных органов, водитель автобуса, который ехал без пассажиров, на большой скорости потерял контроль за управлением. В результате автобус сначала протаранил 18 припаркованных у дороги автомобилей, а затем врезался в магазин по продаже мотоциклов, где повредил еще 43 транспортных средства. Из 12 пострадавших, получивших ранения в результате ДТП, семерым потребовалась госпитализация.
Как сообщили в полиции, по предварительным данным, у автобуса были неисправны тормоза, что и послужило причиной аварии. По данному факту ведется следствие.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.