В Китае начался процесс над Акжаркын Турлыбай

В суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР началось повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай, передает МИА «Казинформ».

В заседании участвуют три судьи, два представителя обвинения, два китайских адвоката, адвокат из Казахстана Сункар Нурмагамбетов, руководитель консульского отдела Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев.

Несмотря на наличие переводчика, Акжаркын предпочла отказаться от его услуг и вести судебное разбирательство на китайском языке. У Акжаркын короткая причёска-каре. На ней белая футболка. Адвокаты попросили снять с неё наручники и надеть тёплую накидку. Просьба была удовлетворена судьей

Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.