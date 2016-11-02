Американка судится с казино за отказ выплатить крупный джек-пот

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Американка судится с казино за отказ выплатить крупный джек-пот

Женщина выиграла джек-пот около 43 миллиона долларов.

Жительница города Нью-Йорк Катрина Букман решила подать в суд на местное казино за отказ выплатить ей выигрыш в размере 43 миллионов долларов. Об этом сообщает The Sun,передает Lenta.ru.

По словам юриста Алана Рипки, с его клиенткой поступили несправедливо.

Руководство игорного заведения Resorts World Casino заявило американке, что автомат, на котором она сорвала джек-пот, был неисправен и высветившаяся на его экране сумма не соответствовала действительности. Женщине предложили забрать свой истинный выигрыш, который составил 2,25 доллара, и посулили бесплатный обед со стейком. В казино уточнили, что максимальный возможный джек-пот на автомате Sphinx составляет 6,5 тысяч долларов.

Букман сорвала джек-пот в августе 2016 года. После выигрыша Катрину попросили покинуть заведение и прийти на следующий день.

Как рассказала победительница, в тот день она успела распланировать, на что потратит крупную сумму. В частности, Букман решила купить своему сыну парикмахерскую и материально помочь нуждающимся.

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