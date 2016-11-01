Казахстан будет добиваться выдачи Акжаркын Турлыбай

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Казахстан будет добиваться выдачи Акжаркын Турлыбай

Акжаркын Турлыбай осуждена за контрабанду наркотиков и уже 2,5 года находится в китайской тюрьме.

Казахстанские дипломаты намерены добиваться выдачи гражданки Казахстана АкжаркынТурлыбай, осужденной в Китае за контрабанду наркотиков, заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев, сообщает Sputnik.

Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту города Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств. В июне 2015 года суд признал 21-летнюю девушку виновной в контрабанде наркотиков в крупном размере и приговорил к пожизненному заключению. Суд апелляционной инстанции отменил приговор о пожизненном лишении свободы.

Повторное слушание по ее делу запланировано на 2 ноября.

"Чтобы экстрадировать Акжаркын Турлыбай в Казахстан должно быть вынесено решение суда. После этого мы будем проводить работу, будем добиваться выдачи Казахстану, надежда есть", - сказал Нурышев на брифинге в Астане.

С августа 2015 года при содействии дипломатов правоохранительным органам Казахстана переданы 12 осужденных в Китае казахстанцев для отбывания дальнейшего наказания на родине.

По данным Нурышева, проводится работа по выдаче еще 12 казахстанцев, отбывающих наказания за различные степени преступления уголовного характера, включая пожизненные заключения.

"Сроки наказания еще троих граждан истекают в конце 2016 и начале 2017 года. В ожидании судебного решения в следственных изоляторах КНР находятся трое граждан Казахстана, в том числе гражданка Акжаркын Турлыбай", - пояснил дипломат.

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