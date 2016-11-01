Мужчина въехал на экскаваторе в здание прокуратуры, пытаясь убить подругу президента Южной Кореи

В понедельник прокуратура Сеула задержала Чхве Сун Силь - ключевого фигуранта инцидента о злоупотреблении президентской властью.
Мужчина средних лет въехал на экскаваторе в здание прокуратуры Сочхо-дон (южная часть столицы Республики Корея). Как проинформировал местный телеканал SBS, полиция задержала нарушителя правопорядка, собиравшегося расправиться с Чхве Сун Силь - подругой южнокорейского президента Пак Кын Хе, оказавшейся в центре крупного скандала, передает ТАСС.
"Задержанный заявил, что прибыл сюда для того, чтобы убить Чхве Сун Силь", - сообщили журналистам в правоохранительных органах.
В полиции проинформировали, что нарушитель на экскаваторе сломал шлагбаум при въезде на территорию ведомства, после чего врезался в здание. Охранник произвел в нарушителя два выстрела из газового пистолета, не смог увернуться и получил серьезные травмы. Подруга президента тем временем по-прежнему находится в следственном изоляторе.
В понедельник прокуратура Сеула задержала подругу главы государства Чхве Сун Силь - ключевого фигуранта инцидента о злоупотреблении президентской властью. На допросе она отрицала ряд обвинений в свой адрес, в частности касательно противозаконного использования общественных фондовых средств.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.