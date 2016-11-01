Мужчина въехал на экскаваторе в здание прокуратуры, пытаясь убить подругу президента Южной Кореи

В понедельник прокуратура Сеула задержала Чхве Сун Силь - ключевого фигуранта инцидента о злоупотреблении президентской властью.

Мужчина средних лет въехал на экскаваторе в здание прокуратуры Сочхо-дон (южная часть столицы Республики Корея ). Как проинформировал местный телеканал SBS, полиция задержала нарушителя правопорядка, собиравшегося расправиться с Чхве Сун Силь - подругой южнокорейского президента Пак Кын Хе , оказавшейся в центре крупного скандала, передает ТАСС.

"Задержанный заявил, что прибыл сюда для того, чтобы убить Чхве Сун Силь", - сообщили журналистам в правоохранительных органах.

В полиции проинформировали, что нарушитель на экскаваторе сломал шлагбаум при въезде на территорию ведомства, после чего врезался в здание. Охранник произвел в нарушителя два выстрела из газового пистолета, не смог увернуться и получил серьезные травмы. Подруга президента тем временем по-прежнему находится в следственном изоляторе.