Подругу-сектантку президента задержали в Южной Корее

Выяснилось, что глава государства доверяла Чхве Сун Силь важную политическую информацию.

В Южной Корее разгорается небывалый политический скандал, связанный с доверенным лицом президента Пак Кын Хе , передает NEWSru.com.

По решению прокуроров подруга президента Республики Корея была задержана накануне вечером, сообщает Yohnap. У центрального отделения прокуратуры в Сеуле есть 48 часов, чтобы принять решение о выдаче ордера на арест 60-летней Чхве Сун Силь.

Перед задержанием подругу главы государства в течение нескольких часов допрашивали по подозрению во вмешательстве в государственные дела и спекуляции влиянием. По данным представителя прокуратуры, задержанная отвергает все обвинения, выдвинутые против нее.

Надзорные органы опасаются, что Чхве Сун Силь может уничтожить доказательства. "Ранее она бежала за границу, и у нее нет постоянного местожительства в Корее, поэтому есть риск, что она скроется от правосудия. Также она находится в крайне нестабильном психологическом состоянии, и могут произойти неожиданные события, если ее отпустят", - пояснил сотрудник ведомства.

В соответствии с уголовным законодательством Южной Кореи следственные органы имеют право задержать подозреваемого, если есть веские основания полагать, что он совершил преступление, грозящее ему пожизненным заключением или смертной казнью, или же если есть опасения, что попавший под подозрение может попытаться уничтожить доказательства.

Чхве Сун Силь прибыла на допрос около трех часов дня в понедельник, 31 октября. Она вернулась в Южную Корею в воскресенье из Германии, где пробыла около двух месяцев.

Перед входом в офис прокуратуры Чхве Сун Силь перед журналистами принесла свои извинения. "Мне очень жаль. Я совершила смертный грех. Пожалуйста, простите меня", - заявила подруга президента страны.

Позже адвокат Чхве Сун Силь заявил, что его подзащитная таким образом выражала свои эмоции и юридического значения эти высказывания не имеют. "Она очень сожалеет, что вызвала такой сильный переполох. Она считает, что обязана понести должное наказание, если имело место какое-либо нарушение закона", - пояснил защитник.

Журналисты поджидали Чхве Сун Силь у здания прокуратуры с самого утра. Это было ее первое появление на публике с того момента, как скандал начал разгораться. Подруга президента вышла из черного седана в черной одежде, ее лицо было скрыто под черным шарфом и черной шляпой.

Некоторые горожане при появлении Чхве Сун Силь начали внезапно выкрикивать: "Долой Пак Кын Хе !", "Арестуйте Чхве Сун Силь!" Прокуратура на этом фоне немедленно выпустила заявление, выражая сожаление по поводу возникшего хаоса.

В чем подозревают давнюю подругу президента

Чхве Сун Силь никогда не занимала правительственных постов. Тем не менее следственные органы подозревают ее во влиянии на государственные дела через многолетнюю дружбу с президентом Пак Кын Хе. Предполагается, что Чхве Сун Силь давала главе государства советы по важным политическим вопросам.

Также подругу президента подозревают в присвоении средств двух некоммерческих организаций (Mir Foundation и K-Sports Foundation), которые получали пожертвования в десятки миллиардов вон от местных компаний на поддержку различных культурных и спортивных проектов. По версии следствия, наперсница главы государства играла роль влиятельного посредника, заставляя финансовые конгломераты жертвовать деньги в фонды при помощи своих связей с президентскими помощниками и высокопоставленными чиновниками.

Также Чхве Сун Силь подозревается в получении льгот от местных банков по кредитам и другим финансовым операциям. Знакомые с ситуацией источники рассказали Yohnap, что прокуратура уже собрала в кредитных организациях документы для проверки, связанные с доверенным лицом президента Южной Кореи.

Спустя несколько часов после того, как Чхве Сун Силь предстала 31 октября перед прокурорами, власти посетили штаб-квартиры восьми банков в Сеуле с ордером на обыск ( Woori Bank , Standard Chartered Bank Korea, Shinhan Bank , KB Bank, KEB Hana Bank , Industrial Bank of Korea , Citibank Korea and Nonghyup Bank ). Прокуратура собрала все документы, связанные с финансовыми операциями подруги президента. По данным источников, Чхве Сун Силь получила несколько крупных кредитов, каждый раз используя в качестве залога свой земельный участок в уезде Пхенчхан .

Скандал принял лавинообразный характер после того, как Пак Кын Хе в минувший вторник извинилась во время телеобращения, частично признав обоснованность обвинений. Так, глава государства рассказала, что советовалась с Чхве Сун Силь при подготовке своих публичных выступлений.

В субботу тысячи демонстрантов вышли на улицы Сеула с требованием отставки Пак Кын Хе. В воскресенье, столкнувшись с беспрецедентным давлением общественности, глава государства провела перестановки в своем секретариате. Из-за скандала рейтинг Пак Кын Хе скатился до 10% - самого низкого показателя за все время ее президентства с февраля 2013 года, согласно данным местного социологического центра Gallup Korea.