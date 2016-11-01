Сменившего пол дагестанца зверски убили сразу после свадьбы

Ранее сообщалось об угрозах 25-летнему Адаму А., который официально стал женщиной с именем Раина.

25-летний Адам, месяц назад официально ставший женщиной по имени Раина, зверски убит через пару дней после свадьбы, передает РЕН ТВ.

Ранее он обращался в полицию и сообщал о поступающих в его адрес угрозах. При каких обстоятельствах была убита Раина, пока неизвестно.

Дагестанец приехал в Москву из села Чонтаул , где его возненавидели за нетрадиционную сексуальную ориентацию, а после смены пола его проклинали и угрожали. Впрочем, юноша решился на такой шаг, чтобы выйти замуж за любимого человека: им оказался Виктор из Карачаево-Черкессии . Свадьба пары возмутила общественность, передает "Русский диалог".

По словам заместителя главы села Чонтаул Абдутагир Исрапилов, каждый второй односельчанин мечтал убить трансгендера.

"К нам в администрацию приходили в связи с его заявлением и участковый, и из прокуратуры", - рассказал сельский чиновник.

"Адам Алиев всегда был странным ребенком. Он вырос в многодетной семье Алимшайха Алиева. Отец самоустранился от воспитания детей. Будучи женатым человеком, завел шашни с другой женщиной, ушел из семьи. Новая зазноба Алимшайха по миру пустила, он залез в долги, пришлось продать дом. Со временем, правда, одумался и вернулся в семью. Жена простила, вроде стали жить хорошо. Построили новый дом. Строителем он всегда считался хорошим, а вот порядка в голове никакого", - рассказал Исрапилов "Экспресс газете".

Чиновник отмечает, что Адам всегда одевался в облегающие лосины. К тому же ему была свойственна женственная манера поведения и даже женский голос.

Негативно к изменениям Раины отнеслись и его родственники.

"Отец сразу сказал: "Пускай его убьют, я не хочу его видеть". Сразу так сказал. "Приведите и перед моими глазами убейте его", - заявляла журналистам соседка родителей девушки.

Между тем, в правоохранительных органах Дагестана не имеют никаких сведений о смерти трансгендера. По некоторым данным, в настоящий момент трансгендер находится в Таиланде вместе со своим супругом.