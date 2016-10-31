Китаянка продала 20 подаренных ей айфонов и купила дом

За проданную в сети технику она получила более 115 тысяч юаней (около 17 тысяч долларов) и смогла внести залог за загородный дом.
Жительница города Шэньчжэнь (Китай), которой подарили 20 смартфонов iPhone 7, продала их и на вырученные деньги приобрела дом. Об этом написала в интернете подруга девушки, сообщает «Би-би-си», передает Lenta.ru.
Китаянка, имя которой не называется, похвасталась перед друзьями покупкой недвижимости, ради которой она попросила каждого из своих ухажеров подарить ей смартфон. По словам девушки, за проданную в сети технику она получила более 115 тысяч юаней (около 17 тысяч долларов) и смогла внести залог за загородный дом.
«Теперь все на работе говорят об этом. Кто знает, что теперь подумают ее молодые люди, когда об этом знают все», - написала блогер. Она также сообщила, что предприимчивая китаянка выросла в неблагополучной семье. Предположительно, девушка хотела приобрести дом для своих престарелых родителей.
В сентябре стало известно, что звезда китайской социальной сети Weibo, аляскинский маламут по прозвищу Коко, получила в подарок от своего хозяина Вана Сиконга - сына «короля недвижимости континентального Китая» - восемь iPhone последней модели.
Компания Apple представила iPhone 7 на ежегодном мероприятии в Сан-Франциско в начале сентября. Главной особенностью нового устройства стало то, что смартфон лишился 3,5-миллиметрового разъема для наушников.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.