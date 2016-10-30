В центральной Италии произошло сильное землетрясение

Данные о многочисленных разрушениях, вызванных землетрясением магнитудой 6,5, которое в воскресенье утром произошло в центральной Италии, поступают из различных населенных пунктов, находившихся вблизи от эпицентра. По информации национальной службы Гражданской обороны, данных о погибших и раненых пока нет, передает РИА Новости.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии (Ingv), землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 07.41, его эпицентр находился между Перуджей и Мачератой. За ним в течение 20 минут последовали два подземных толчка магнитудой 4,6 и 4,1. Колебания земной поверхности явственно ощущались по всей Италии, в том числе в Риме и других крупных городах центральной Италии.

Информация о разрушениях поступает из тех районов центральной Италии, прежде всего, из областей Марке и Умбрия, где 26 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9. Так, в селении Уссита, где в минувшую среду были зафиксированы серьезные разрушения, теперь практически не осталось ни одного целого здания.

"Все рухнуло, видны лишь столбы пыли. Этот катастрофа, это ад", — сообщил по телефону журналистам мэр Усситы Марко Риналди. По его словам, скорее всего, никто из его земляков не пострадал, так как в последние дни все обитатели селения уже уехали к своим родственникам и друзьям.

Из города Норча поступили сообщения о том, что в результате землетрясения были разрушены две старинные церкви – Базилика св. Бенедикта и храм св. Марии. О серьезных разрушениях сообщают и власти города Акуасанта Терме, однако и там надеются, что никто из жителей не пострадал.

В Риме, где подземные толчки ощущались очень сильно, пока нет данных о разрушениях, однако работа столичного метро приостановлена для проведения необходимых проверок.