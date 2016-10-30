Певица Адель выходит замуж

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Певица Адель выходит замуж

Однако источник издания Mirror сообщил, что на пальце певицы поклонники не увидят кольца с огромным бриллиантом, пишет Лайф.

Британская певица Адель согласилась выйти замуж за давнего бойфренда и отца своего ребёнка Саймона Конекки, сообщает таблоид Mirror со ссылкой на друга пары.

– Они решили, что это правильное время подумать о том, чтобы сделать такой шаг, – рассказал собеседник издания.

По его словам, на пальце певицы поклонники не увидят кольца с огромным бриллиантом, потому что это "не про них".

Адель и Конекки познакомились в 2011 году. Через год у пары родился сын, которого назвали Анджело Джеймс. После рождения ребенка в СМИ стали появляться новости о якобы готовящейся свадьбе пары, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

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