В Алеппо террористы не прекращают обстрелы мирных домов и гумкоридоров

Террористы в сирийском Алеппо не снижают интенсивности обстрелов мирных домов и гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости

"Террористы в Алеппо не снижают интенсивности обстрелов мирных домов и гуманитарных коридоров. Однако минувшей ночью через один из коридоров, в районе Эль-Машарка, удалось выйти в безопасные районы города 12 сирийцам", — сказал Конашенков.

Он добавил, что, по словам беженцев, это стало возможным после крупной взятки одному из полевых командиров "по таксе" 150 тысяч сирийских лир (300 долларов) за каждого вышедшего. По информации Конашенкова, чтобы собрать сумму 1,8 миллиона лир, трем семьям пришлось продать все имущество своих квартир.