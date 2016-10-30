В Алеппо террористы не прекращают обстрелы мирных домов и гумкоридоров

Автор:
В Алеппо террористы не прекращают обстрелы мирных домов и гумкоридоров

Террористы в сирийском Алеппо не снижают интенсивности обстрелов мирных домов и гуманитарных коридоров, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости

"Террористы в Алеппо не снижают интенсивности обстрелов мирных домов и гуманитарных коридоров. Однако минувшей ночью через один из коридоров, в районе Эль-Машарка, удалось выйти в безопасные районы города 12 сирийцам", — сказал Конашенков.

Он добавил, что, по словам беженцев, это стало возможным после крупной взятки одному из полевых командиров "по таксе" 150 тысяч сирийских лир (300 долларов) за каждого вышедшего. По информации Конашенкова, чтобы собрать сумму 1,8 миллиона лир, трем семьям пришлось продать все имущество своих квартир.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.10.2016, 09:15
  
По делу о теракте 5 июня проходят 88 потерпевших 3
18.10.2016, 09:00
  
Во время суда по теракту 5 июня на крышах домов стоят снайперы (обновляется) 19
14.10.2016, 15:42
  
Анталию обстреляли ракетами
12.10.2016, 19:42
  
37 радикалов в двух актюбинских колониях убеждают отказаться от своих идей 9
12.10.2016, 21:52
  
Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Певица Адель выходит замуж
Ущерб от урагана на Гаити составил почти $2 млрд
В Японии закрыли консервный завод из-за таракана 1
Трамп предложил отменить выборы и назначить его президентом 2
В Чикаго на взлетной полосе загорелся пассажирский Боинг 767
Информация о падении самолета у берегов Мьянмы не подтвердилась
Самолет упал в море у берегов Мьянмы
75 млн евро завещал миллионер своей пожилой секретарше
Хиллари Клинтон исполнилось 69 лет
10 бутылок вина Ким Чен Ын выпил за ужин 1