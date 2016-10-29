Ущерб от урагана на Гаити составил почти $2 млрд

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В такую сумму разрушения оценили представители Всемирного банка и Межамериканского банка развития, передает Life.ru



Власти Гаити заявили, что ураган "Мэтью", который бушевал на юге страны, нанёс ущерб на $1,89 млрд. По словам представителей министерства экономики и финансов, в такую сумму ущерб от урагана оценили эксперты Всемирного банка и Межамериканского банка развития, сообщает AFP.



Как отмечается, сумма убытков составила примерно пятую часть от ВВП государства. В частности, потери сельскохозяйственного сектора составили порядка $600 млн. Ранее сообщалось, что ураган уничтожил до 80% урожая на Гаити. Не исключается, что это может стать причиной голода в стране. Кроме того, стихией затронуты посевы какао, кофе и фруктовых, а эти культуры идут на экспорт.



Напомним, 4 октября в южной части Гаити прошёл ураган "Мэтью". В результате погибли десятки человек, сотни пострадали.