Ущерб от урагана на Гаити составил почти $2 млрд

Автор:
Ущерб от урагана на Гаити составил почти $2 млрд

Фото ТАСС

В такую сумму разрушения оценили представители Всемирного банка и Межамериканского банка развития, передает Life.ru

Власти Гаити заявили, что ураган "Мэтью", который бушевал на юге страны, нанёс ущерб на $1,89 млрд. По словам представителей министерства экономики и финансов, в такую сумму ущерб от урагана оценили эксперты Всемирного банка и Межамериканского банка развития, сообщает AFP.

Как отмечается, сумма убытков составила примерно пятую часть от ВВП государства. В частности, потери сельскохозяйственного сектора составили порядка $600 млн. Ранее сообщалось, что ураган уничтожил до 80% урожая на Гаити. Не исключается, что это может стать причиной голода в стране. Кроме того, стихией затронуты посевы какао, кофе и фруктовых, а эти культуры идут на экспорт.

Напомним, 4 октября в южной части Гаити прошёл ураган "Мэтью". В результате погибли десятки человек, сотни пострадали.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.10.2016, 12:58
  
Полицейский в Уральске отсудил у газеты «Уральская неделя» три с половиной миллиона тенге 1
16.10.2016, 12:16
  
Более 12 тысяч жителей Филиппин эвакуированы из-за урагана
07.10.2016, 12:23
  
В эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде оказались казахстанцы, МИД обещает им помочь
07.10.2016, 12:13
  
От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек
20.08.2016, 13:15
  
10 млн тенге за смерть супруга требует жительница Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Японии закрыли консервный завод из-за таракана
Трамп предложил отменить выборы и назначить его президентом 1
В Чикаго на взлетной полосе загорелся пассажирский Боинг 767
Информация о падении самолета у берегов Мьянмы не подтвердилась
Самолет упал в море у берегов Мьянмы
75 млн евро завещал миллионер своей пожилой секретарше
Хиллари Клинтон исполнилось 69 лет
10 бутылок вина Ким Чен Ын выпил за ужин 1
В Саудовской Аравии молодожены развелись через два часа после свадьбы из-за фото в соцсетях
В Италии произошло второе за два месяца сильное землетрясение