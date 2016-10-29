Трамп предложил отменить выборы и назначить его президентом

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Трамп предложил отменить выборы и назначить его президентом

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в штате Огайо заявил, что политика его оппонента "настолько плоха", что надо отменить выборы и назначить республиканца президентом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Business Insider.

"В чем здесь разница. Просто подумал про себя, сейчас, нам следует просто отменить выборы и отдать [победу] Трампу", — заявил он, указывая на то, что политика второго кандидата настолько плоха, что проводить выборы не имеет смысла.

В своей речи 27 октября Трамп говорил о налоговой политике кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая предлагает увеличить пошлину на малый бизнес до 45 процентов. Республиканец же говорит о снижении этого налога с 35 процентов до 15 процентов, заявляя это частью плана по снижению уровня безработицы в стране.

Данное заявление прозвучало на фоне опасений в фальсификациях на предстоящих выборах, которые выражают как кандидаты, так и наблюдатели ОБСЕ. Проведенный в США опрос также показал, что треть американцев опасается подтасовки итогов голосования.

Выборы американского президента пройдут 8 ноября. Основными претендентами на этот пост являются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп.

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