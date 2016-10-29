В Чикаго на взлетной полосе загорелся пассажирский Боинг 767

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В Чикаго на взлетной полосе загорелся пассажирский Боинг 767

Кадр из видео

Возгорание пассажирского Boeing 767 произошло на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер готовился к вылету из Чикаго в Майами. Всего на борту находились 170 человек — 161 пассажир и 9 членов экипажа, сообщает РБК.

Число пострадавших в результате пожара на самолете Boeing 767 в аэропорту Чикаго О'Хара достигло 20 человек, передает ABC со ссылкой на представителя городского отдела пожарной службы Тимофея Сампэйя.

По его данным, все пострадавшие с незначительными травмами были доставлены в больницы. Сэмпэй пояснил, что пассажиры самолета получили травмы, потому что им пришлось быстро спускаться по надувным трапам. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

В авиакомпании заявляют, что возгорание произошло из-за поломки двигателя.

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