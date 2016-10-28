75 млн евро завещал миллионер своей пожилой секретарше

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75 млн евро завещал миллионер своей пожилой секретарше

"Я хочу выразить свою бесконечную благодарность Джермане Кьюди за оказанную мне помощь в течение многих лет", - написал в своем завещании миллионер.

Итальянский миллионер Бернардо Капротти завещал своей секретарше Джермане Кьоди 75 миллионов евро, после вычета налога на наследство женщина получит 69 миллионов евро, пишет итальянская газета "Ansa".

Капротти, создавший крупную сеть супермаркетов в Италии, скончался 30 сентября в возрасте 90 лет. 68-летняя Джермана работала у своего босса секретарем в течение 48 лет.

Вторая половина наследства будет разделена между пятью племянниками Капротти, каждый из которых получит по 15 миллионов.

Своей жене и дочери миллионер завещал 70% акций холдинга "Супермаркеты Италии", остальные 30% получат двое его детей от первого брака.

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