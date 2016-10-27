Хиллари Клинтон исполнилось 69 лет

Она отметила день рождения на борту самолета.

Кандидату от демократов накануне исполнилось 69 лет. В приподнятом настроении она встретилась с журналистами, поделилась планами и шоколадным тортом. Такой традиции придерживаются кандидаты от обеих партий, сообщают Vesti.ru.

Клинтон сказала, что находится в прекрасном расположении духа. В течение следующих двух недель она планирует сосредоточиться на спорных штатах, избиратели которых не определились с кандидатом.

Выборы президента США пройдут 8 ноября, досрочное голосование уже идет, напоминает канал " Россия 24 ". Пока по большинству опросов Клинтон опережает конкурента - республиканца Дональда Трампа .

С днем рождения Хиллари уже поздравил ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон. "С днем рождения, Хиллари! Испытываю глубокое уважение к тебе сегодня и каждый день", - написал он в своем Twitter.

Между тем, соперник именинницы Дональд Трамп обратился к афроамериканцам и предложил "новую сделку". Бизнесмен пообещал обеспечить им лучшие условия для жизни в случае избрания на пост президента США. Об этом кандидат от республиканцев заявил во время своего выступления в Северной Каролине .