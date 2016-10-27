Хиллари Клинтон исполнилось 69 лет

Она отметила день рождения на борту самолета.
Кандидату от демократов накануне исполнилось 69 лет. В приподнятом настроении она встретилась с журналистами, поделилась планами и шоколадным тортом. Такой традиции придерживаются кандидаты от обеих партий, сообщают Vesti.ru.
Выборы президента США пройдут 8 ноября, досрочное голосование уже идет, напоминает канал "
С днем рождения
Между тем, соперник именинницы Дональд Трамп обратился к афроамериканцам и предложил "новую сделку". Бизнесмен пообещал обеспечить им лучшие условия для жизни в случае избрания на пост президента США. Об этом кандидат от республиканцев заявил во время своего выступления в
"Сегодня я хочу поговорить о том, как создать новый средний класс афроамериканцев и предложить им "новую сделку". Эта сделка основана на трех обещаниях: безопасные общины, хорошее образование и высокооплачиваемая работа… Сегодня я прошу вас отдать свой голос за меня. Для меня будет честью стать вашим президентом", - заявил
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