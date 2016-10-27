10 бутылок вина Ким Чен Ын выпил за ужин

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10 бутылок вина Ким Чен Ын выпил за ужин

Об этом рассказал бывший повар северокорейского лидера, который лично готовил для Ким Чен Ына еду.

Бывший повар северокорейского лидера Кендзи Фудзимото раскрыл некоторые гастрономические привычки бывшего работодателя, сообщает Life.ru.

Так, по словам повара, лидер КНДР Ким Чен Ын любит сыр эмменталь и бордо. Кроме того, повар отметил, что северокорейский лидер не прочь выпить вместе со своей семьёй.

Например, Ким Чен Ын, по утверждению экс-сотрудника его кухни, однажды выпил целых десять бутылок вина за один ужин.

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