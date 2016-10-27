В Саудовской Аравии молодожены развелись через два часа после свадьбы из-за фото в соцсетях

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В Саудовской Аравии молодожены развелись через два часа после свадьбы из-за фото в соцсетях

Девушка отправила подруге несколько фотографий с церемонии. При этом в брачном договоре указывалось, что супруга не должна после свадьбы пользоваться такими соцсетями, как Snapchat, Instagram или Twitter.

В Саудовской Аравии пара развелась через два часа после свадьбы из-за фотографий в соцсетях. Об этом в среду, 26 октября, сообщает The Independent.

Муж решил расторгнуть брак после того, как его жена выложила несколько снимков в Snapchat. Девушка отправила подруге несколько фотографий с церемонии. При этом в брачном договоре указывалось, что супруга не должна после свадьбы пользоваться такими соцсетями, как Snapchat, Instagram или Twitter.

Семья женщины считает, что муж был слишком суров по отношению к ней. Однако родные мужчины напомнили, что у него есть право подать на развод. Согласно законам Саудовской Аравии, мужчины могут расторгнуть брак в одностороннем порядке без каких-либо причин. При этом женщины перед разводом должны получить согласие мужа или суда.

В последнее время более половины разводов в Саудовской Аравии происходят среди молодоженов.

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