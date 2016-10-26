Попугай рассказал хозяйке об измене мужа

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Попугай рассказал хозяйке об измене мужа

Обманутая жена тут же обратилась в полицию, так как Кувейте супружеская измена карается законом.

Роман хозяина дома со служанкой вышел на свет, когда в присутствии его законной жены попугай стал повторять фразы, которые он говорил любовнице, передает издание Metro.

История произошла в Кувейте. Женщина уже некоторое время подозревала, что муж завел роман на стороне, но не могла ничего доказать. Внезапно попугай, живущий в их доме, начал регулярно повторять при ней признания в любви, которые она уже долго не слышала.

Обманутая жена тут же обратилась в полицию, так как Кувейте супружеская измена карается законом. К счастью для мужа, суд отказался считать слова попугая доказательством, так как птица могла услышать эти фразы по радио или телевизору.

Ранее сообщалось, что в США попугай стал свидетелем по делу об убийстве.

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