Попугай рассказал хозяйке об измене мужа

Обманутая жена тут же обратилась в полицию, так как Кувейте супружеская измена карается законом.
Роман хозяина дома со служанкой вышел на свет, когда в присутствии его законной жены попугай стал повторять фразы, которые он говорил любовнице, передает издание Metro.
История произошла в Кувейте. Женщина уже некоторое время подозревала, что муж завел роман на стороне, но не могла ничего доказать. Внезапно попугай, живущий в их доме, начал регулярно повторять при ней признания в любви, которые она уже долго не слышала.
Обманутая жена тут же обратилась в полицию, так как Кувейте супружеская измена карается законом. К счастью для мужа, суд отказался считать слова попугая доказательством, так как птица могла услышать эти фразы по радио или телевизору.
Ранее сообщалось, что в США попугай стал свидетелем по делу об убийстве.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.