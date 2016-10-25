Казахстанских туристов просят избегать мест массового скопления людей в Турции

Казахстанских туристов, находящихся в Турции, просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, передает ИА «NewTimes.kz».

Департамент индустрии туризма министерства по инвестициям и развитию РК призывает казахстанских туристов, находящихся в Турции, сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и выполнять требования местных властей.

«Департамент индустрии туризма МИР РК по туризму следит за развитием ситуации и находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РК», - говорится в сообщении.

По сообщениям мировых СМИ, 25 октября 2016 года в турецком городе Анталья рядом со зданием торгово-промышленной палаты произошёл взрыв. В результате взрыва 10 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что было уничтожено транспортное средство, также в результате инцидента большое количество людей получили ранения. Кроме этого, взрыв нанес ущерб четырем другим автомобилям и зданиям, расположенным в окрестностях.