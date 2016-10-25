В Анталье произошел мощный взрыв

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В Анталье произошел мощный взрыв

Мэр города не исключил версию теракта.

Мощный взрыв произошел в турецком курортном городе Анталья на автопарковке у здания торгово-промышленной палаты, передает ТАСС. В результате ЧП по меньшей мере пострадали 10 человек.

"Пока есть информация, что взорвалась машина, стоявшая на парковке торгово-промышленной палате. Взрыв был мощный. Есть вероятность, что это было вызвано технической поломкой", - сказал мэр города Мендерес Тюрель.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Тюрель также не исключил версию теракта.

Губернаторство Антальи отметило, что пострадавшие - это сотрудники палаты, получившие ранения от разбитых взрывом стекол.

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