В Анталье произошел мощный взрыв

Мэр города не исключил версию теракта.
Мощный взрыв произошел в турецком курортном городе Анталья на автопарковке у здания торгово-промышленной палаты, передает ТАСС. В результате ЧП по меньшей мере пострадали 10 человек.
"Пока есть информация, что взорвалась машина, стоявшая на парковке торгово-промышленной палате. Взрыв был мощный. Есть вероятность, что это было вызвано технической поломкой", - сказал мэр города Мендерес Тюрель.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Тюрель также не исключил версию теракта.
Губернаторство Антальи отметило, что пострадавшие - это сотрудники палаты, получившие ранения от разбитых взрывом стекол.
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