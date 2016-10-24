Самые красивые аэропорты, из которых не хочется улетать

Эти аэропорты больше напоминают музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.
Мало кто любит находиться аэропорту, особенно когда приходится проводить долгие часы в терминале в ожидании стыковки рейсов. Однако, если здание аэропорта представляет собой настоящий шедевр архитектуры, это коренными образом меняет дело, пишет ФотоТелеграф.
В книге «The Art of the Airport» собраны фотографии аэропортов, больше напоминающих музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.
Шэньчжэньский международный аэропорт Баоань в Китае.
Интерьер Шэньчжэньского международного аэропорта Баоань в Китае.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Аэропорт имени Царицы Тамары в посёлке городского типа Местиа в Грузии.
Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания.
Международный аэропорт Веллингтон в Новой Зеландии.
Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи, Индия.
Аэропорт Лериды – Альгуайре в Испании.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.