Самые красивые аэропорты, из которых не хочется улетать

Эти аэропорты больше напоминают музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.

Мало кто любит находиться аэропорту, особенно когда приходится проводить долгие часы в терминале в ожидании стыковки рейсов. Однако, если здание аэропорта представляет собой настоящий шедевр архитектуры, это коренными образом меняет дело, пишет ФотоТелеграф.

В книге «The Art of the Airport» собраны фотографии аэропортов, больше напоминающих музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.

Шэньчжэньский международный аэропорт Баоань в Китае.

Интерьер Шэньчжэньского международного аэропорта Баоань в Китае.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Аэропорт имени Царицы Тамары в посёлке городского типа Местиа в Грузии.

Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде , Испания.

Международный аэропорт Веллингтон в Новой Зеландии .

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи , Индия.