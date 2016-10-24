Самые красивые аэропорты, из которых не хочется улетать

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Самые красивые аэропорты, из которых не хочется улетать

Эти аэропорты больше напоминают музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.

Мало кто любит находиться аэропорту, особенно когда приходится проводить долгие часы в терминале в ожидании стыковки рейсов. Однако, если здание аэропорта представляет собой настоящий шедевр архитектуры, это коренными образом меняет дело, пишет ФотоТелеграф.

В книге «The Art of the Airport» собраны фотографии аэропортов, больше напоминающих музеи современного искусства, нежели обычные объекты инфраструктуры.

Шэньчжэньский международный аэропорт Баоань в Китае.

Интерьер Шэньчжэньского международного аэропорта Баоань в Китае.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Аэропорт имени Царицы Тамары в посёлке городского типа Местиа в Грузии.

Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания.

Международный аэропорт Веллингтон в Новой Зеландии.

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи, Индия.

Аэропорт ЛеридыАльгуайре в Испании.

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