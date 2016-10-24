Более 500 наркоманов сбежали из реабилитационного центра во Вьетнаме

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Более 500 наркоманов сбежали из реабилитационного центра во Вьетнаме

Полицейским удалось поймать и вернуть обратно около 150 человек. Поиски остальных сбежавших продолжаются.

Во Вьетнаме более 500 человек с наркотической зависимостью совершили побег из центра принудительной реабилитации наркоманов, передает Today.kz со ссылкой на VnExpress.

Отмечается, что полицейским удалось поймать и вернуть обратно около 150 человек. Поиски остальных сбежавших продолжаются.

В полиции заявили, что сбежавшие наркоманы совершили погром частного магазина, который находился недалеко от реабилитационного центра, а также разбили стекла автомобиля, требуя деньги у владельца транспортного средства.

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