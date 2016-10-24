104 тысячи долларов покупатель отдал за ключ от кладовки парохода "Титаник"

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104 тысячи долларов покупатель отдал за ключ от кладовки парохода "Титаник"

Ключ, найденный рядом с телом погибшего стюарда, хранился в семье его родственников более 100 лет.

Ключ от кладовки с легендарного парохода "Титаник", затонувшего в 1912 году, продан за 104 тысячи долларов, передает Lenta.ru.

Ключ продан на аукционе Henry Aldridge & Son. Он открывал помещение, где находились спасательные жилеты, и был найден рядом с телом стюарда Сиднея Седьюнари. Ключ был передан его вдове и хранился в семье более 100 лет.

Также с аукциона была продана открытка, которую отправил старший телеграфист судна. Ее купили за 19 тысяч фунтов (23 тысячи долларов).

Трансатлантический пароход "Титаник" потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. 1496 человек погибли, 712 были спасены. Часть обломков судна была поднята со дна, но носовая и кормовая часть по сей день находятся под водой: сразу после катастрофы не было необходимых для их извлечения технологий, а позже части парохода пришли в такое состояние, что достать их, не разрушив, невозможно.

Трагедия стала сюжетом для многочисленных исследований, в которых последние часы "Титаника" разбирались едва ли не посекундно, и художественных произведений, в том числе для фильма Джеймса Кэмерона, собравшего в прокате 2,2 миллиарда долларов.

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