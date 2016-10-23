Болельщик спас от гибели олимпийского чемпиона по плаванию, посмотрев на его фото

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Болельщик спас от гибели олимпийского чемпиона по плаванию, посмотрев на его фото

Болельщик спас жизнь олимпийскому чемпиону по плаванию австралийцу Маку Хортону, заметив на его теле родинку, напоминающую меланому, передает Searchnews.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро австралийский пловец Мак Хортон выиграл золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем. Но недавно появился еще один повод вспомнить этого олимпийского чемпиона.

На своей страничке в одной из социальных сетей Мак выложил фото, где на его груди видна повязка после операции по удалению родинки. В подписи с фото спортсмен рассказал, что ему буквально спас жизнь один наблюдательный болельщик.

Оказалось, что на адрес электронной почты олимпийского комитета Австралии пришло письмо. В нём некий фанат попросил проверить родинку на груди у Мака. На фотографиях, сделанных после заплыва, он заметил, что одна из родинок Хортона стала темнее и изменила форму.

После обследования выяснилось, что у спортсмена действительно была меланома, которую вовремя удалили.

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