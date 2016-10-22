В Техасе в аварии со школьным автобусом пострадали 19 человек

В автобусе находились дети, 16 из которых получили травмы различной степени тяжести, передает Life.ru
Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом, которое произошло в американском городе Мэдисонвилл, штат Техас. Сообщается, что авария произошла в результате столкновения автобуса и легковушки, после чего автобус снесло с дороги, он протаранил ограждение и дважды перевернулся.
В автобусе находились дети, 16 из которых получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, среди них дети и подростки от шести до 18 лет.
Согласно информации полиции, водители обоих транспортных средств были госпитализированы, однако, по мнению медиков, полученные травмы не угрожают их жизни.
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