В Техасе в аварии со школьным автобусом пострадали 19 человек

Автор:
В Техасе в аварии со школьным автобусом пострадали 19 человек

В автобусе находились дети, 16 из которых получили травмы различной степени тяжести, передает Life.ru

Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом, которое произошло в американском городе Мэдисонвилл, штат Техас. Сообщается, что авария произошла в результате столкновения автобуса и легковушки, после чего автобус снесло с дороги, он протаранил ограждение и дважды перевернулся.

В автобусе находились дети, 16 из которых получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, среди них дети и подростки от шести до 18 лет.

Согласно информации полиции, водители обоих транспортных средств были госпитализированы, однако, по мнению медиков, полученные травмы не угрожают их жизни.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.10.2016, 13:31
  
Казахстанцы погибли в аварии в России
19.10.2016, 21:07
  
Автобус сбил двух пешеходов. Погибла женщина
19.10.2016, 14:45
  
Нарколога осудили за сбитого пешехода
15.10.2016, 17:32
  
В Акмолинской области автомобили загорелись после столкновения
15.10.2016, 15:11
  
Преподаватель физкультуры погиб в ДТП
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Лысому ёжику ежедневно делают массаж
89-летняя россиянка путешествует по миру на заначку от пенсии
Туристы в Таиланде получат черные ленты
Почему автоледи агрессивнее водителей-мужчин
Саудовского принца казнили за убийство друга
На Китай обрушился самый мощный за последнее десятилетие тайфун
Сирия признала Крым неотъемлемой частью России
Смертник подорвал себя в госпитале Калифорнии
Президент Филиппин: Мне плевать на права человека 4
Что видят с рабочего места люди разных профессий 4