Лысому ёжику ежедневно делают массаж

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Лысому ёжику ежедневно делают массаж

Фото life.ru

Каждый день, как по расписанию ежу Нельсону устраивают настоящее спа — массаж с миндальным маслом, которое смягчает кожу, сообщает Комсомольская правда.

Дело в том, что у малыша Нельсона совершенно не растут иголки. Таким его взяли на попечение специалисты центра Foxy Lodge, что в британском графстве Норфолк. Ветеринары предполагают, что это — результат травмы, которую ёжик получил в дикой природе.

Сеансы «ежиного массажа» в Foxy Lodge проводят каждый день, чтобы согреть малыша. Ведь обычно у ежей на спине - минимум 500 иголок. И они не только охраняют их от хищников, но и помогают сохранять температуру тела.

В центре расчитывают, что однажды у Нельсона вырастут иголки. Правда пока зверь так и остается абсолютно лысым, передает Daily Mail. Но ветеринары не отчаиваются — тем более, что Нельсону очень нравится его ежедневная релаксация.

Без иголок в дикую природу ежа не выпустят — ведь без своей "защиты" зверек там просто погибнет. Так что в спасательном центре для животных Нельсон будет обитать до тех пор, пока у него вновь не появятся иголки.

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