Туристы в Таиланде получат черные ленты

Как пояснил чиновник, выдаваемые ленты можно будет прикрепить к одежде, чтобы таким образом выразить скорбь.
Прибывающим в Таиланд туристам будут выдавать черные ленты, а также брошюры с рекомендациями по поведению. Такие меры были приняты в связи с объявленным в стране трауром из-за смерти короля
Соответствующие распоряжения вице-премьер Таиланда Танасак Патимапракорн дал министерству туризма и спорта. Как пояснил чиновник, выдаваемые ленты можно будет прикрепить к одежде, чтобы таким образом выразить скорбь.
Большинство жителей страны в дни траура носят черную или белую одежду. Туристическое управление Таиланда (TAT) отметило, что отдыхающие в королевстве иностранцы не обязаны поступать так же. Однако в общественных местах путешественникам лучше появляться в одежде темных цветов, посоветовали специалисты.
17 октября TAT сообщало, что в связи с трауром в стране были отменены 13 развлекательных мероприятий. Тремя днями ранее
Король Таиланда
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.