Туристы в Таиланде получат черные ленты

Как пояснил чиновник, выдаваемые ленты можно будет прикрепить к одежде, чтобы таким образом выразить скорбь.

Прибывающим в Таиланд туристам будут выдавать черные ленты, а также брошюры с рекомендациями по поведению. Такие меры были приняты в связи с объявленным в стране трауром из-за смерти короля Пхумипона Адульядета , сообщает ТАСС.

Соответствующие распоряжения вице-премьер Таиланда Танасак Патимапракорн дал министерству туризма и спорта. Как пояснил чиновник, выдаваемые ленты можно будет прикрепить к одежде, чтобы таким образом выразить скорбь.

Большинство жителей страны в дни траура носят черную или белую одежду. Туристическое управление Таиланда (TAT) отметило, что отдыхающие в королевстве иностранцы не обязаны поступать так же. Однако в общественных местах путешественникам лучше появляться в одежде темных цветов, посоветовали специалисты.

17 октября TAT сообщало, что в связи с трауром в стране были отменены 13 развлекательных мероприятий. Тремя днями ранее Ростуризм выпустил рекомендации для находящихся сейчас в королевстве путешественников из России. Чиновники, в частности, призвали отдыхающих одеваться скромно и воздержаться от публичных проявлений веселья.