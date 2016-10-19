Саудовского принца казнили за убийство друга

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Саудовского принца казнили за убийство друга

Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении одного из членов королевской семьи - принца Турки бен Сауда Аль Кебира, обвиняемого в убийстве друга, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О приведении приговора в исполнение говорится в сообщении министерства иностранных дел страны. Приговор Аль Кебиру утвердили верховный и апелляционный суды Саудовской Аравии, также его казнь была санкционирована королевским указом.

Как установило следствие, член королевской семьи три года назад открыл стрельбу во время коллективной потасовки в палаточном лагере в Эр-Рияде и застрелил своего друга Адиля аль-Мхемида, а также ранил еще одного человека. Совершенное принцем преступление вызвало в королевстве большой резонанс.

Как отмечается, казнь представителя королевской семьи стала первой в истории этой аравийской монархии.

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