На Китай обрушился самый мощный за последнее десятилетие тайфун

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 160 километров в час.
Самый мощный за последнее десятилетие тайфун обрушился на Китай, передает телеканал "Мир 24". Ураган ударил по провинции Хайнань, где были эвакуированы более полумиллиона местных жителей.
Скорость ветра в эпицентре тайфуна составила около 160 километров в час. Сообщается, что ураган валил деревья и столбы, обрывал провода, а сильные потоки воды превратили дороги в реки.
По информации сайта, сейчас коммунальные службы разбирают завалы и подсчитывают ущерб от стихии. В провинции закрыты школы, магазины и аэропорт, отменено движение поездов.
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