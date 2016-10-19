На Китай обрушился самый мощный за последнее десятилетие тайфун

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 160 километров в час.

Самый мощный за последнее десятилетие тайфун обрушился на Китай, передает телеканал "Мир 24". Ураган ударил по провинции Хайнань, где были эвакуированы более полумиллиона местных жителей.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна составила около 160 километров в час. Сообщается, что ураган валил деревья и столбы, обрывал провода, а сильные потоки воды превратили дороги в реки.

По информации сайта, сейчас коммунальные службы разбирают завалы и подсчитывают ущерб от стихии. В провинции закрыты школы, магазины и аэропорт, отменено движение поездов.