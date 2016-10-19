Сирия признала Крым неотъемлемой частью России

Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными.
Она напомнила, что Крым ранее был частью Советского Союза и по итогам референдума «вернулся к своим истокам». «Они (жители полуострова) приняли решение объединиться со своей страной (...) Мы признаем, что Крым - неотъемлемая часть России», - приводит слова Аббас РИА Новости.
Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными. «И мы будем работать над развитием данных отношений с российским правительством во всех сферах: политической, экономической, социальной и даже консульской», - подчеркнула она.
«Мы доверяем России абсолютно во всех вопросах, мы видим, что министр иностранных дел России
Вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. С 30 сентября 2015 года по запросу президента страны Башара Асада
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после состоявшегося на полуострове референдума. В ходе голосования подавляющее большинство жителей высказалось за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.
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