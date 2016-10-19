Сирия признала Крым неотъемлемой частью России

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Сирия признала Крым неотъемлемой частью России

Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными.

Правительство Сирии признает Крым неотъемлемой частью России. Об этом председатель сирийского парламента Хадия Аббас сообщила в интервью агентству Sputnik в среду, 19 октября.

Она напомнила, что Крым ранее был частью Советского Союза и по итогам референдума «вернулся к своим истокам». «Они (жители полуострова) приняли решение объединиться со своей страной (...) Мы признаем, что Крым - неотъемлемая часть России», - приводит слова Аббас РИА Новости.

Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными. «И мы будем работать над развитием данных отношений с российским правительством во всех сферах: политической, экономической, социальной и даже консульской», - подчеркнула она.

«Мы доверяем России абсолютно во всех вопросах, мы видим, что министр иностранных дел России Лавров, защищает интересы Сирии так, как он защищает интересы своей собственной страны. Президент России защищает Сирию так, как будто он защищает свою собственную страну», - добавила Аббас.

Вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. С 30 сентября 2015 года по запросу президента страны Башара Асада ВКС РФ наносят авиаудары по позициям террористов на сирийской территории. Благодаря поддержке российской авиации армия САР перешла в наступление на важнейших направлениях. В марте Владимир Путин принял решение о выводе большей части российских сил в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику и обучает военных специалистов.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после состоявшегося на полуострове референдума. В ходе голосования подавляющее большинство жителей высказалось за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.

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