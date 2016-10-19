Сирия признала Крым неотъемлемой частью России

Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными.

Правительство Сирии признает Крым неотъемлемой частью России. Об этом председатель сирийского парламента Хадия Аббас сообщила в интервью агентству Sputnik в среду, 19 октября.

Она напомнила, что Крым ранее был частью Советского Союза и по итогам референдума «вернулся к своим истокам». «Они (жители полуострова) приняли решение объединиться со своей страной (...) Мы признаем, что Крым - неотъемлемая часть России», - приводит слова Аббас РИА Новости.

Председатель парламента также отметила, что отношения Сирии и России являются стратегическими и перспективными. «И мы будем работать над развитием данных отношений с российским правительством во всех сферах: политической, экономической, социальной и даже консульской», - подчеркнула она.

«Мы доверяем России абсолютно во всех вопросах, мы видим, что министр иностранных дел России Лавров , защищает интересы Сирии так, как он защищает интересы своей собственной страны. Президент России защищает Сирию так, как будто он защищает свою собственную страну», - добавила Аббас.

Вооруженное противостояние в Сирии идет с марта 2011 года. С 30 сентября 2015 года по запросу президента страны Башара Асада ВКС РФ наносят авиаудары по позициям террористов на сирийской территории. Благодаря поддержке российской авиации армия САР перешла в наступление на важнейших направлениях. В марте Владимир Путин принял решение о выводе большей части российских сил в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику и обучает военных специалистов.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после состоявшегося на полуострове референдума. В ходе голосования подавляющее большинство жителей высказалось за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.